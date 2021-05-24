Артета сообщил об уходе Давида Луиса из «Арсенала»
«Арсенал» намерен выкупить Эдегора у «Реала»
«Канониры» через несколько сделает предложение «сливочным»
11:35
Эдегор и Артета / Фото: Reuters
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет видеть полузащитника мадридского «Реала» Мартина Эдегора в составе «канониров» и в следующем сезоне.
Наставник лондонцев сообщил, что в течение нескольких недель «Арсенал» вступит в переговоры со «сливочными» по норвежцу, который этот сезон провел в аренде в Англии, сообщает The Sun.
Напомним, что «Арсенал» в следующем сезоне не будет выступать в еврокубках.
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