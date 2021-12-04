«Арсенал» попробует заполучить звезду «Лилля»

Бразилец впечатлил британцев своей игрой

Фото: Ligue 1

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может оказаться в АПЛ.

В услугах 22-летнего бразильца заинтересован «Арсенал». Лондонский клуб активно следит за футболистом, сообщает Evening Standard.

«Канониры» хотят усилить атаку и Дэвид по их мнению идеально подойдет команде. Более того, в нем видят замену Александру Ляказетту, который может уйти уже зимой.

В нынешнем сезоне на счету бразильца 12 мячей в 22 матчах. В «Арсенале» уже играют два экс-игрока «Лилля» Николя Пепе и Габриэль.