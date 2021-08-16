«Арсенал» предложил «Реалу» сумму, за которую намерен заполучить Эдегора

Также лондонцы не против вновь арендовать норвежского хавбека





Мартин Эдегор / Фото - nevermanagealone

«Арсенал» продолжает вести переговоры с «Реалом» о трансфере хавбека«Галактикос» намерены продать футболиста, но сохранить за собой право обратного выкупа. Мадридский клуб хотят получить 50 млн евро за 22-летнего норвежца и готовы продать его за 40 млн плюс 10 млн бонусами.«Арсенал» готов отдать за Мартина 30 млн евро. Об этом сообщает. Также лондонцы не против вновь арендовать игрока.

Эдегор уже играл за «Арсенал» в аренде в прошлом сезоне. На его счету 14 матчей, один гол и два ассиста.