«Арсенал» продлил контракт с защитником сборной Шотландии

Тирни подписал длительное соглашение

Фото: BBC

Защитник «Арсенала» Киран Тирни продлил контракт с клубом.

Лондонцы через свой сайт подтвердили, что 24-летний игрок останется в команде. О сроках контракта не сообщается.

Впрочем, отмечается, что он подписал длительное соглашение с клубом.

Это будет его третий сезон за команду после перехода из «Селтика». На его счету 27 матчей в прошлом сезоне, один мяч и три ассиста.

Также он сыграл два матча на Евро-2020 в составе сборной Шотландии.