«Арсенал» готов заплатить более 40 миллионов фунтов за защитника «Брайтона»
«Арсенал» продлил контракт с защитником сборной Шотландии
Тирни подписал длительное соглашение
19:28
Фото: BBC
Защитник «Арсенала» Киран Тирни продлил контракт с клубом.
Лондонцы через свой сайт подтвердили, что 24-летний игрок останется в команде. О сроках контракта не сообщается.
Впрочем, отмечается, что он подписал длительное соглашение с клубом.
Это будет его третий сезон за команду после перехода из «Селтика». На его счету 27 матчей в прошлом сезоне, один мяч и три ассиста.
Также он сыграл два матча на Евро-2020 в составе сборной Шотландии.
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