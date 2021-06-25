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«Арсенал» продлил контракт с защитником сборной Шотландии

Тирни подписал длительное соглашение
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:28
«Арсенал» продлил контракт с защитником сборной Шотландии
Фото: BBC

Защитник «Арсенала» Киран Тирни продлил контракт с клубом.

Лондонцы через свой сайт подтвердили, что 24-летний игрок останется в команде. О сроках контракта не сообщается.

Впрочем, отмечается, что он подписал длительное соглашение с клубом.

Это будет его третий сезон за команду после перехода из «Селтика». На его счету 27 матчей в прошлом сезоне, один мяч и три ассиста.

Также он сыграл два матча на Евро-2020 в составе сборной Шотландии.

Андрей Усмонов
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Теги

Арсенал Лондон

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