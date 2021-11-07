«Арсенал» продлил свою беспроигрышную серию до 10 матчей, одолев «Уотфорд»

Подопечные Раньери заканчивали игру в меньшинстве

фото - Arsenal FC

В матче 11-го тура АПЛ «Арсенал» на «Эмирейтс» принимал «Уотфорд».

«Канониры» смогли открыть счет лишь на 56-й минуте, когда отличился Смит-Роу.

Уже под занавес встречи подопечные Раньери остались в меньшинстве – Куцка получил красную карточку.

Для лондонцев эта победа стала уже 4-й подряд во всех турнирах. К тому же, подопечные Артеты продлили свою беспроигрышную серию до 10-ти матчей.

Турнирная таблица английской Премьер лиги.

АПЛ, 11-й тур

«Арсенал» – «Уотфорд» 1:0

Голы: Смит-Роу, 56

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака, Смит-Роу (Эль-Ненни, 86), Мэйтленд-Найлз, Локонга, Ляказетт (Эдегор, 69), Обамеянг.

«Уотфорд»: Фостер, Фемения, Кэткарт, Нкулу, Роуз, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 62), Сарр, Кинг, Деннис (Эрнандес, 74).

Предупреждения: Кинг (10), Локонга (20), Томиясу (30), Куцка (31), Обамеянг (52), Сиссоко (54), Габриэл (80).

Удаления: Куцка (89).

«Лидс» – «Лестер» 1:1

Голы: Рафинья, 26 – Барнс, 28.

«Лидс»: Мелье, Даллас, Купер, Льоренте, Стрейк, Харрисон (Робертс, 83), Форшоу (Крессуэлл, 90), Филлипс, Рафинья, Родриго, Джеймс.

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Тилеманс (Дьюзбери-Холл, 77), Сумаре, Барнс (Амарти, 70), Варди, Лукман (Мэддисон, 80).

Предупреждения: Рафинья (27), Ндиди (74).