«Арсенал» готов заплатить 70 миллионов евро за Влаховича
«Арсенал» продлит контракт с Артетой. Его хотели уволить в начале сезона
Лондонцы борются за зону ЛЧ
11:45
Фото: Sky Sports
«Арсенал» готов продлить контракт с главным тренером Микелем Артетой.
Руководство клуба довольно прогрессом команды под руководством испанца. Ему будет предложено новое соглашение, сообщает Daily Mail.
«Арсенал» идет 7-м в таблице АПЛ, но борется за попадание в Лигу чемпионов.
Примечательно, что в начале сезона «Арсенал» едва не уволил Артету. Команда проиграла несколько стартовых матчей.
Сообщалось, что клуб готовится заплатить 70 миллионов евро за форварда.
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