«Арсенал» продлит контракт с Артетой. Его хотели уволить в начале сезона

Лондонцы борются за зону ЛЧ

Фото: Sky Sports

«Арсенал» готов продлить контракт с главным тренером Микелем Артетой.

Руководство клуба довольно прогрессом команды под руководством испанца. Ему будет предложено новое соглашение, сообщает Daily Mail.

«Арсенал» идет 7-м в таблице АПЛ, но борется за попадание в Лигу чемпионов.

Примечательно, что в начале сезона «Арсенал» едва не уволил Артету. Команда проиграла несколько стартовых матчей.

Сообщалось, что клуб готовится заплатить 70 миллионов евро за форварда.