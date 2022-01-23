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«Арсенал» продлит контракт с Артетой. Его хотели уволить в начале сезона

Лондонцы борются за зону ЛЧ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:45
«Арсенал» продлит контракт с Артетой. Его хотели уволить в начале сезона
Фото: Sky Sports

«Арсенал» готов продлить контракт с главным тренером Микелем Артетой.

Руководство клуба довольно прогрессом команды под руководством испанца. Ему будет предложено новое соглашение, сообщает Daily Mail.

«Арсенал» идет 7-м в таблице АПЛ, но борется за попадание в Лигу чемпионов.

Примечательно, что в начале сезона «Арсенал» едва не уволил Артету. Команда проиграла несколько стартовых матчей.

Сообщалось, что клуб готовится заплатить 70 миллионов евро за форварда.

Андрей Усмонов
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Теги

Арсенал Лондон Микель Артета

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