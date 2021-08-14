«Арсенал» проиграл новичку АПЛ в первом матче сезона

«Брентфорд» удивил лондонцев

Фото: Sky Sports

«Арсенал» в стартовом матче 1 тура АПЛ уступил новичку лиги «Брентфорду».

Несмотря на преимущество во владении мячом, лондонцы откровенно уступили сопернику, который раз за разом угрожал воротам Лено. В итоге Каньос сумел отличиться в первом тайме.

Во втором тайме «Арсенал» слегка прибавил, но картину матча это не поменяло. Второй гол хозяева забили после аута, где лучшим в штрафной был Нергор. В итоге – победа «Брентфорда».

АПЛ. 1-й тур:

«Брентфорд» – «Арсенал» 2:0

Голы: Каньос, 22, Нергор, 73

«Брентфорд»: Райя, Янссон, Айер (Соренсен, 71), Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт, Оньека (Бидструп, 80), Тоуни, Мбемо (Форсс, 86).

«Арсенал»: Лено, Чемберс (Нуну Тавареш, 81), Мари, Уайт, Тирни, Джака, Локонга, Смит-Роу, Пепе, Мартинелли (Нелсон, 71), Балогун (Сака, 59).