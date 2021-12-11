«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» после двух поражений подряд

Лондонцы забили три мяча

Фото: Arsenal

«Арсенал» в матче 16-го тура АПЛ дома легко разобрался с «Саутгемптоном».

Лондонцы забили три мяча в ворота обескровленного соперника, который приехал на матч без многих ключевых игроков из-за травм.

Ляказетт и Эдегор отличились в первом тайме, а Габриэль добил гостей во второй половине.

«Арсенал» выиграл после двух поражений подряд. Лондонцы уже 5-е в таблице.

АПЛ. 16-й тур:

«Арсенал» – «Саутгемптон» 3:0

Голы: Ляказетт, 21, Эдегор, 27, Габриэль, 62

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл (Холдинг, 69), Уайт, Тирни, Сака, Джака (Локонга, 81), Парти, Эдегор, Ляказетт (Пепе, 83), Мартинелли.

«Саутегмптон»: Кабальеро, Ливраменто, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Редмонд, Телла, Уорд-Проуз, Диалло, Армстронг (Эльюнусси, 43), Броя (Войнович, 70).