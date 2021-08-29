Сначала Виллиана высмеяли за внушительный живот, а теперь он покинет «Арсенал»
«Арсенал» разорвет контракт с экс-игроком «Шахтера»
Виллиан вернется в Бразилию
07:50
Фото: Sky Sports
«Арсенал» в ближайшее время покинет один из игроков.
Клуб покинет Виллиан, сообщает The Telegraph. С ним разорвут контракт.
У бразильца действует контракт еще полтора года, но стороны договорились о прекращении сотрудничества. Вероятно, он вернется в Бразилию.
Он присоединился к лондонцам прошлым летом, но заиграть в команде не удалось. К тому же перед сезоном он был не в лучшей форме.
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