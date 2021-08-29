«Арсенал» разорвет контракт с экс-игроком «Шахтера»

Виллиан вернется в Бразилию

Фото: Sky Sports

«Арсенал» в ближайшее время покинет один из игроков.

Клуб покинет Виллиан, сообщает The Telegraph. С ним разорвут контракт.

У бразильца действует контракт еще полтора года, но стороны договорились о прекращении сотрудничества. Вероятно, он вернется в Бразилию.

Он присоединился к лондонцам прошлым летом, но заиграть в команде не удалось. К тому же перед сезоном он был не в лучшей форме.