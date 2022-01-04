Влахович не покинет «Фиорентину» зимой: «Хочу вывести команду в еврокубки»
«Арсенал» сделал предложение «Фиорентине» по Влаховичу
Лондонцы готовы отдать своего игрока
13:10
Фото: AFP
«Арсенал» сделал предложение «Фиорентине» по форварду Душану Влаховичу.
За серба лондонцы готовы предложить 55 миллионов евро и полузащитника Лукаса Торрейру, сообщает Fanta Calcio. Уругваец играет у «фиалок» в аренде.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет не менее 70 миллионов евро за своего лидера. Сам серб сообщал, что намерен доиграть сезон в Италии.
Он также интересен «Манчестер Сити» и «Ювентусу».
На счету Душана 18 голов и два ассиста в 22 матчах.
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