«Арсенал» сделал предложение «Фиорентине» по Влаховичу

Лондонцы готовы отдать своего игрока

Фото: AFP

«Арсенал» сделал предложение «Фиорентине» по форварду Душану Влаховичу.

За серба лондонцы готовы предложить 55 миллионов евро и полузащитника Лукаса Торрейру, сообщает Fanta Calcio. Уругваец играет у «фиалок» в аренде.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет не менее 70 миллионов евро за своего лидера. Сам серб сообщал, что намерен доиграть сезон в Италии.

Он также интересен «Манчестер Сити» и «Ювентусу».

На счету Душана 18 голов и два ассиста в 22 матчах.