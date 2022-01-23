«Арсенал» упустил шанс обогнать «Вест Хэм» Ярмоленко в АПЛ, потеряв очки с «Брайтоном»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняВсе украинцы в рейтингах топовых боксерских организаций. IBF, WBC, WBO, WBA – где и на каких позициях
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 2
Сегодня 16
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Окончен
17:00 Лидс - Ньюкасл 0:1 Окончен
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль 2:0 Окончен
22:00 Ланс - Марсель 0:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция 2:1 Окончен
21:45 Лацио - Аталанта 0:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Севилья - Сельта 2:2 Окончен
22:00 Атлетико - Валенсия 3:2 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:05 Монпелье - Монако 2:1 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Реал - Эльче 0:1 2-й тайм
Футбол (16 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Бернли 0:0 Окончен
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Окончен
16:00 Лестер - Брайтон 1:1 Окончен
18:30 Челси - Тоттенхэм 0:0 Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца 0:2 Окончен
16:00 Бордо - Страсбур 4:3 Окончен
18:05 Монпелье - Монако 2:1 1-й тайм
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Окончен
18:30 Герта - Бавария 0:0 Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Сампдория 1:0 Окончен
16:00 Наполи - Салернитана 4:1 Окончен
19:00 Эмполи - Рома -:- Запланирован
21:45 Милан - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Реал - Эльче 0:1 2-й тайм
22:00 Алавес - Барселона -:- Запланирован
нет важных матчей

«Арсенал» упустил шанс обогнать «Вест Хэм» Ярмоленко в АПЛ, потеряв очки с «Брайтоном»

Команды не смогли забить ни одного гола
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:49
«Арсенал» упустил шанс обогнать «Вест Хэм» Ярмоленко в АПЛ, потеряв очки с «Брайтоном»
фото - FC Arsenal

В матче 23-го тура АПЛ «Арсенал» в Лондоне играл с «Бернли».

Команды за всю игру не смогли забить ни одного гола, и встреча закончилась вничью.

Подопечные Артеты упустили шанс обогнать «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко в таблице АПЛ и подняться в зону еврокубков.

АПЛ, 23-й тур

«Арсенал» – «Бернли» 0:0

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни, Сака, Эдегор, Локонга, Смит-Роу (Нкетиа, 77), Ляказетт, Мартинелли.

«Бернли»: Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Гудмундссон, 83), Выдра, Макнил.

Предупреждения: Вествуд (25), Браунхилл (30).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Арсенал Лондон Бернли Вест Хэм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Арсенал» продлит контракт с Артетой. Его хотели уволить в начале сезона
«Арсенал» продлит контракт с Артетой. Его хотели уволить в начале сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:45
«Арсенал» готов заплатить 70 миллионов евро за Влаховича
«Арсенал» готов заплатить 70 миллионов евро за Влаховича
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:10
Рангник – о матче МЮ с «Вест Хэмом»: «Лучший тип победы – когда забиваешь на последней секунде»
Рангник – о матче МЮ с «Вест Хэмом»: «Лучший тип победы – когда забиваешь на последней секунде»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 января 21:51
Экс-защитник «Ливерпуля» – после матча МЮ – «Вест Хэм»: «Кавани был в офсайде, будет скандал»
Экс-защитник «Ливерпуля» – после матча МЮ – «Вест Хэм»: «Кавани был в офсайде, будет скандал»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 января 19:14
Гол Рэшфорда на 93-й минуте спас для МЮ 3 очка в матче с «Вест Хэмом»
Гол Рэшфорда на 93-й минуте спас для МЮ 3 очка в матче с «Вест Хэмом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 января 18:59
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм». Как это было
LIVE Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм». Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 января 18:52

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
18:35
Бензема впервые в клубной карьере не реализовал пенальти
Бензема впервые в клубной карьере не реализовал пенальти
Примерa (Испания)
18:33
«Наполи» поднялся на вторую строчку в Серии А, разгромив «Салернитану»
«Наполи» поднялся на вторую строчку в Серии А, разгромив «Салернитану»
Серия А (Италия)
18:03
«Ливерпуль» забил три мяча «Кристал Пэлас»
«Ливерпуль» забил три мяча «Кристал Пэлас»
Премьер-Лига (Англия)
17:54
«Специя» Коваленко одолела «Сампдорию» и сильно облегчила себе борьбу за выживание
«Специя» Коваленко одолела «Сампдорию» и сильно облегчила себе борьбу за выживание
Серия А (Италия)
17:51
«Арсенал» упустил шанс обогнать «Вест Хэм» Ярмоленко в АПЛ, потеряв очки с «Брайтоном»
«Арсенал» упустил шанс обогнать «Вест Хэм» Ярмоленко в АПЛ, потеряв очки с «Брайтоном»
Премьер-Лига (Англия)
17:49
Гол украинца помешал «Заре» обыграть клуб из Казахстана
Гол украинца помешал «Заре» обыграть клуб из Казахстана
Украинская Премьер-лига
17:48
Джеррард – оскорблявшим его фанатам «Эвертона»: «Отъ**итесь»
Джеррард – оскорблявшим его фанатам «Эвертона»: «Отъ**итесь»
Премьер-Лига (Англия)
17:42
Опытный форвард «Металлиста» не намерен завершать карьеру этой зимой
Опытный форвард «Металлиста» не намерен завершать карьеру этой зимой
Первая лига
16:51
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Бокс Профессиональный бокс
22 января 13:45
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
1
Все новости