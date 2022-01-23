«Арсенал» продлит контракт с Артетой. Его хотели уволить в начале сезона
«Арсенал» упустил шанс обогнать «Вест Хэм» Ярмоленко в АПЛ, потеряв очки с «Брайтоном»
Команды не смогли забить ни одного гола
17:49
фото - FC Arsenal
В матче 23-го тура АПЛ «Арсенал» в Лондоне играл с «Бернли».
Команды за всю игру не смогли забить ни одного гола, и встреча закончилась вничью.
Подопечные Артеты упустили шанс обогнать «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко в таблице АПЛ и подняться в зону еврокубков.
АПЛ, 23-й тур
«Арсенал» – «Бернли» 0:0
«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни, Сака, Эдегор, Локонга, Смит-Роу (Нкетиа, 77), Ляказетт, Мартинелли.
«Бернли»: Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Гудмундссон, 83), Выдра, Макнил.
Предупреждения: Вествуд (25), Браунхилл (30).
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