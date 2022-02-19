«Арсенал» в родных стенах оказался сильнее «Брентфорда»

Команда Артеты пропустила лишь в концовке

Фото: Twitter Арсенала

В 26-м туре АПЛ «Арсенал» победил «Брентфорд».

Первый тайм прошел без забитых мячей, а вот в начале второй половины встречи «Арсенал» открыл счет: отличился Смит-Роу.

Удвоил преимущество «канониров» Сака на 79-й.

Гол «Норвича» на 93-й минуте на итоговый результат не повлиял – «Арсенал» добыл 3 очка.

В турнирной таблице АПЛ «канониры» идут на 6-м месте, набрав 42 балла.

АПЛ, 26-й тур

«Арсенал» – «Брентфорд» 2:1

Голы: Смит-Роу, 48, Сака, 79 – Нергор, 90+3

«Арсенал»: Рэмсдейл, Соареш, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Парти, Эдегор, Смит-Роу (Пепе, 75), Ляказетт (Нкетиа, 84), Сака.

«Брентфорд»: Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос (Годдос, 84), Нергор, Йенсен (Янельт, 44), Дасилва (Баптист, 68), Висса, Мбемо.

Предупреждения: Янссон (81), Габриэл (86).