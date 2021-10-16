«Арсенал» видит в форварде «Эвертона» замену Ляказетту

Француз уйдет летом из команды

Фото: Sky Sports

«Арсеналу» интересен нападающий «Эверотна» Доминик Кальверт-Льюин.

24-летний игрок – приоритетный трансфер для лондонцев на предстоящее трансферное окно. Он не против сменить клуб, сообщает Football-London.

В нем видят замену Александру Ляказетту, с которым не продлят контракт. Летом француз уйдет бесплатно. Также из команды уйдет Эдвард Нкетиа. На него также не рассчитывает.

В нынешнем сезоне Кальверт-Льюин отыграл три матча в АПЛ. За дешево его «Эвертон» также не отдаст.

Тренер «Арсенала» нацелен на победу в АПЛ.