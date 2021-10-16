Защитник «Арсенала»: «Все, чего я хочу, приходя домой, – не думать о футболе»
«Арсенал» видит в форварде «Эвертона» замену Ляказетту
Француз уйдет летом из команды
16 октября 11:54
Фото: Sky Sports
«Арсеналу» интересен нападающий «Эверотна» Доминик Кальверт-Льюин.
24-летний игрок – приоритетный трансфер для лондонцев на предстоящее трансферное окно. Он не против сменить клуб, сообщает Football-London.
В нем видят замену Александру Ляказетту, с которым не продлят контракт. Летом француз уйдет бесплатно. Также из команды уйдет Эдвард Нкетиа. На него также не рассчитывает.
В нынешнем сезоне Кальверт-Льюин отыграл три матча в АПЛ. За дешево его «Эвертон» также не отдаст.
Тренер «Арсенала» нацелен на победу в АПЛ.
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