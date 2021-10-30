Плант: «У меня в арсенале достаточно навыков, чтобы создать проблемы Канело»
«Арсенал» выиграл пятый матч в сезоне, обыграв на выезде «Лестер»
Лондонцы забили все свои голы еще в первом тайме
30 октября 16:25
Фото: Arsenal
«Арсенал» в матче 10 тура АПЛ на выезде обыграл «Лестер».
Лондонцы продлили свою серию без поражений. Голами еще в первом тайме отличились Габриэль и Смит-Роу.
Моменты были и у «Лестера», но забить «лисам» сегодня было не суждено. «Арсенал» выиграл пятый матч в сезоне.
АПЛ. 10-й тур:
«Лестер» – «Арсенал» 0:2
Голы: Габриэль, 5, Смит-Роу, 18
«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти (Барнс, 46), Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Мэддисон (Дака, 71), Сумаре, Варди, Ихеаначо (Лукман, 46).
«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака, Пепе, Смит-Роу, Парти, Локонга, Ляказетт (Эдегор, 58), Обамеянг.