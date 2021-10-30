«Арсенал» выиграл пятый матч в сезоне, обыграв на выезде «Лестер»

Лондонцы забили все свои голы еще в первом тайме

Фото: Arsenal «Арсенал» в матче 10 тура АПЛ на выезде обыграл «Лестер». Лондонцы продлили свою серию без поражений. Голами еще в первом тайме отличились Габриэль и Смит-Роу. Моменты были и у «Лестера», но забить «лисам» сегодня было не суждено. «Арсенал» выиграл пятый матч в сезоне. АПЛ. 10-й тур: «Лестер» – «Арсенал» 0:2 Голы: Габриэль, 5, Смит-Роу, 18 «Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти (Барнс, 46), Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Мэддисон (Дака, 71), Сумаре, Варди, Ихеаначо (Лукман, 46). «Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака, Пепе, Смит-Роу, Парти, Локонга, Ляказетт (Эдегор, 58), Обамеянг.

Андрей Усмонов