«Арсенал» выиграл седьмой матч в АПЛ, обыграв «Ньюкасл»

«Сороки» все еще без побед в нынешнем сезоне

Фото: EPL

«Арсенал» в матче 13 тура АПЛ дома обыграл «Ньюкасл».

Особых проблем «сороки» лондонцам не создали. Правда, свои голы «Арсенал» забил лишь во втором тайме. Из множества моментов были забиты лишь два мяча – они на счету Саки и Мартинелли.

«Арсенал» догнал в таблице «Вест Хэм», но у «молотобойцев» есть игра в запасе. «Ньюкасл» пока останется единственной командой без побед в сезоне.

АПЛ. 13-й тур:

«Арсенал» – «Ньюкасл» 2:0

Голы: Сака, 56, Мартинелли, 66

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака (Мартинелли, 64), Смит-Роу, Парти, Эдегор, Локонга, Обамеянг (Ляказетт, 76).

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт, Шер, Ласселс, Фрэйзер, Ритчи (Альмирон, 67), Сен-Максимен, Шелви, Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон (Мерфи, 67).