«Арсенал» выиграл третий матч подряд, разгромив «Лидс»

Мартинелли оформил дубль

Фото: twitter.com/Arsenal

«Арсенал» в матче 18-го тура АПЛ на выезде обыграл «Лидс».

Первый тайм вообще не получился у хозяев, а вот гости к его концу вели в три мяча. Дубль на счету Мартинелли.

Во втором тайме «Лидс» активизировался, а «Арсенал» откровенно доигрывал матч. Хозяева забили один мяч с пенальти и на этом завершили. А вот лондонцы в конце встречи забили четвертый.

«Арсенал» выиграл третий матч подряд. У «Лидса» третье подряд поражение.

АПЛ. 18-й тур:

«Лидс» – «Арсенал» 1:4

Голы: Рафинья, 75 (пен.) – Мартинелли, 16, 28, Сака, 42, Смит-Роу, 84

«Лидс»: Мелье, Драме, Эйлинг, Кох, Даллас, Маккаррон, Форшоу, Клих (Гринвуд, 78), Харрисон (Саммервилл, 31), Робертс, Рафинья, Гелхардт.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу (Соареш, 64), Габриэл, Уайт, Тирни, Сака (Смит-Роу, 78), Джака, Парти, Эдегор, Ляказетт, Мартинелли.