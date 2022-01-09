«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, проиграв команде из Чемпионшипа
В матче 1/32 Кубка Англии «Ноттингем Форест» дома принимал лондонский «Арсенал».
В самой концовке встречи хозяева шокировали лондонцев голом Грэббена.
Этот забитый мяч остался единственным в игре, и команда Микеля Артеты покинула турнир на столь ранней стадии, уступив клубу из второго английского дивизиона.
В другом матче Кубка Англии «Вест Хэм» справился с Лидсом, а тренер «молотобойцев» поиздевался над Андреем Ярмоленко.
Кубок Англии, 1/32 финала
«Ноттингем Форест» – «Арсенал» 1:0
Голы: Грэббен, 83.
«Ноттингема Форест»: Самба, Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Колбэк, Йейтс, Гарнер, Джонсон, Синкернагель (Кафу, 75), Дэвис (Грэббен, 68).
«Арсенал»: Лено, Соареш (Колашинац, 90), Холдинг, Уайт, Нуну Тавареш (Тирни, 35), Эдегор, Локонга, Сака, Нкетиа, Мартинелли, Патино (Ляказетт, 69).
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