«Арсенал» вырвал победу над «Кристал Пэлас» на последних минутах

«Канониры» забили дважды в компенсированное время

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В 37-м туре АПЛ «Арсенал» на выезде одолел «Кристал Пэлас».

Счет открыл Пепе в середине первого тайма, но гости сравняли в середине второго.

Счет был ничейным до 91-й минуты, когда Мартинелли вырвал для «Арсенала» 3 очка. А на 95-й Пепе сделал дубль.

3:1, «Арсенал» добывает тяжелую победу над «Кристал Пэлас», но все равно остается на 9-м месте в таблице.

АПЛ, 37-й тур

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» 1:3

Голы: Бентеке, 65 – Пепе, 35, 90+5, Мартинелли, 90+1

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Митчелл, Уорд, Куяте, Шлупп, Таунсенд, Маккарти (Ридевалд, 82), Заа, Бентеке (Айю, 79).

«Арсенал»: Лено, Тирни (Джака, 78), Чемберс, Холдинг, Габриэл, Смит Роу, Сака (Эдегор, 65), Эль-Ненни, Парти (Мартинелли, 78), Пепе, Обамеянг.

Предупреждения: Шлупп (5), Эль-Ненни (37), Бентеке (37).