Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Арсенал» вырвал победу над «Кристал Пэлас» на последних минутах

«Канониры» забили дважды в компенсированное время
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 мая 23:23
«Арсенал» вырвал победу над «Кристал Пэлас» на последних минутах
Фото: Getty Images

В 37-м туре АПЛ «Арсенал» на выезде одолел «Кристал Пэлас».

Счет открыл Пепе в середине первого тайма, но гости сравняли в середине второго.

Счет был ничейным до 91-й минуты, когда Мартинелли вырвал для «Арсенала» 3 очка. А на 95-й Пепе сделал дубль.

3:1, «Арсенал» добывает тяжелую победу над «Кристал Пэлас», но все равно остается на 9-м месте в таблице.

АПЛ, 37-й тур

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» 1:3

Голы: Бентеке, 65 – Пепе, 35, 90+5, Мартинелли, 90+1

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Митчелл, Уорд, Куяте, Шлупп, Таунсенд, Маккарти (Ридевалд, 82), Заа, Бентеке (Айю, 79).

«Арсенал»: Лено, Тирни (Джака, 78), Чемберс, Холдинг, Габриэл, Смит Роу, Сака (Эдегор, 65), Эль-Ненни, Парти (Мартинелли, 78), Пепе, Обамеянг.

Предупреждения: Шлупп (5), Эль-Ненни (37), Бентеке (37).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Арсенал Лондон Кристал Пэлас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Артета сообщил об уходе Давида Луиса из «Арсенала»
Артета сообщил об уходе Давида Луиса из «Арсенала»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 мая 10:45
Виллиан может оказаться в МЛС
Виллиан может оказаться в МЛС
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 мая 14:24
Лэмпард может возглавить «Кристал Пэлас»
Лэмпард может возглавить «Кристал Пэлас»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 мая 13:49
Тухель: «Челси» забыл забить в чужие ворота»
Тухель: «Челси» забыл забить в чужие ворота»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 мая 10:30
Артета: «Отношение команды к делу было выдающимся»
Артета: «Отношение команды к делу было выдающимся»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 мая 10:10
«Арсенал» неожиданно переиграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
«Арсенал» неожиданно переиграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 мая 00:12

Новости: Футбол

ПСЖ завоевал Кубок Франции, обыграв «Монако» в финале
ПСЖ завоевал Кубок Франции, обыграв «Монако» в финале
Лига 1 (Франция)
00:26
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и поднялся в зону Лиги чемпионов
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и поднялся в зону Лиги чемпионов
Премьер-Лига (Англия)
00:10
«Бернли» проиграл «Ливерпулю». Как это было
«Бернли» проиграл «Ливерпулю». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
00:08
Кубок Франции. Финал. «Монако» проиграл ПСЖ. Как это было
Кубок Франции. Финал. «Монако» проиграл ПСЖ. Как это было
Лига 1 (Франция)
00:06
Пушечный гол Малиновского не помог «Аталанте» выиграть Кубок Италии в битве с «Ювентусом»
Пушечный гол Малиновского не помог «Аталанте» выиграть Кубок Италии в битве с «Ювентусом»
Серия А (Италия)
19 мая 23:58
Финал Кубка Италии. «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Как это было
Финал Кубка Италии. «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Как это было
В Европе
19 мая 23:45
В «Ференцвароше» заявили, что Ребров хочет покинуть команду
В «Ференцвароше» заявили, что Ребров хочет покинуть команду
Украинские легионеры
19 мая 23:38
«Арсенал» вырвал победу над «Кристал Пэлас» на последних минутах
«Арсенал» вырвал победу над «Кристал Пэлас» на последних минутах
Премьер-Лига (Англия)
19 мая 23:23
Он сделал это снова! Пушка Малиновского в ворота «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Он сделал это снова! Пушка Малиновского в ворота «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Украинские легионеры
19 мая 22:59
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
4
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Все новости