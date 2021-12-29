Довбык: «У меня было самое опасное общежитие на районе»
Артем Довбык – лучший футболист УПЛ 2021-го года
Футболисты и тренеры определились с победителем
Артем Довбык / фото - СК Днепр-1
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык был признан лучшим футболистом УПЛ 2021-го года по итогам голосования тренеров и игроков.
Форвард набрал 245 баллов, уверенно опередив ближайших преследователей.
На второй строчке расположился вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков (178 баллов), а на третьем месте его одноклубник – Николай Шапаренко (173 балла).
В текущей кампании Довбык провел 18 матчей, в которых забил 14 голов и оформил 5 голевых передач.
Шевченко убедили. Довбык назвал человека, благодаря которому вышел на поле на Евро-2020.
Комментарии 0