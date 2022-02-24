Гераскевич: «Мир может и должен остановить путина – именно сейчас пора действовать»
Артем Кравец: «путин – второй Гитлер. Мир, останови его»
Экс-форвард «Динамо» высказался о вторжении России в Украину
17:15
Артем Кравец / Фото: Twitter
Украинский форвард Артем Кравец отреагировал на широкомасштабное вторжение войск РФ на территорию Украины.
«Пожалуйста, россияне, у вас в стране второй Гитлер.
Путин сейчас убивает нашу страну, наших людей, наши семьи. Мир, пожалуйста, останови его. Нам нужны ваши посты, репосты, поддержка. Каждый должен знать, что Украина в большой беде. Путин – убийца и второй Гитлер.
Люди со всех стран. Пишите об этом, пожалуйста».
Ранее смерти президенту РФ Владимиру путину пожелал еще один экс-игрок «Динамо».
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