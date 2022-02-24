Артем Кравец: «путин – второй Гитлер. Мир, останови его»

Артем Кравец / Фото: Twitter

Украинский форвард Артем Кравец отреагировал на широкомасштабное вторжение войск РФ на территорию Украины.

Путин сейчас убивает нашу страну, наших людей, наши семьи. Мир, пожалуйста, останови его. Нам нужны ваши посты, репосты, поддержка. Каждый должен знать, что Украина в большой беде. Путин – убийца и второй Гитлер.

Люди со всех стран. Пишите об этом, пожалуйста».