Артета: «Арсенал» мотивирован и хочет обыграть «Манчестер Сити» на выезде»

«Канониры» потерпели два сокрушительных поражения на старте АПЛ

Микель Артета / фото - Eurosport

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу в Кубке Англии над «Вест Бромовичем» (6:0), а также поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура АПЛ против «Манчестер Сити»:

«Победа всегда помогает, но мы и без того мотивированы и хотим победить в Манчестере. Приятно видеть поддержку, которую мы получили от болельщиков в матче с «Вест Бромвичем». Все они приехали сюда вечером в середине недели, чтобы поддержать нас. Игроки обсуждали это. Теперь важно физически и морально подготовиться к выезду в Манчестер и постараться победить».

В первых двух турах «канониры» уступили новичками Премьер лиги «Брентфорду», а в следующем матче потерпели поражение от победителей ЛЧ «Челси».

Напомним, «Арсенал» рассматривает действующего чемпиона Италии в качестве замены Артеты.