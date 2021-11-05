Артета: «Доволен тем, как мы начали матч против «Астон Виллы»
Артета: «Это невероятно хорошо для АПЛ. Так планка повышается, потому что у Конте есть новые идеи»
Наставник «Арсенала» – о назначении итальянца в «Тоттенхэм»
14:00
Микель Артета / Фото - eurosportГлавный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу назначения Антонио Конте в «Тоттенхэм», а также прокомментировал уровень наставников в клубах АПЛ.
Цитирует Артету BBC Sport.
«Это невероятно хорошо для нашей лиги. Так планка повышается, потому что у Конте есть новые идеи. Теперь будет еще сложнее. Но нужно также помнить о других очень хороших примерах, таких как Нил Уорнок, Дэвид Мойес. Нельзя забывать об этом. Они – часть истории АПЛ, они очень многое сделали в футболе. Сейчас любой команде будет сложно бороться за высшие позиции. Вы видите игры и результаты, как команды меняются от одного тайма к другому. Это тоже говорит об уровне игроков и тренеров».
Накануне Конте провел свой первый матч на тренерском мостике лондонского клуба. «Шпоры» в Лиге Европе с трудом обыграли «Витесс» (3:2).
Комментарии 0