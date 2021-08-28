Артета: «Контролировали игру до первого гола»

Фото: Arsenal.com

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал BBC поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в матче 3 тура АПЛ.

Второй пропущенный гол – явный фол, потому что Чемберса били по лицу. Что было после того, как мы пропустили после красной карточки, вы знаете. Со стороны Джаки было быстрое действие, он пытался убрать ногу, и судья решил, что это красная карточка.

Перед вторым таймом я был обеспокоен, ведь морально это довольно сложно принять. После третьего гола надо играть еще 60 минут с 10 игроками против лучшей команды лиги. Можно опуститься, ситуация могла негативно повлиять на язык тела и отношения друг к другу, но я подобного не замечал».