Такого не было даже при Венгере. «Арсенал» впервые за 67 лет проиграл три стартовых матча подряд
Артета: «Контролировали игру до первого гола»
«Ман Сити» забил на 7-й минуте
19:10
Фото: Arsenal.com
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал BBC поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в матче 3 тура АПЛ.
«Первый гол самый обидный. Мы контролировали игру [до этого], вели ее там, где хотели. Первое же действие соперника – и мы не смогли остановить кросс, в результате чего Гюндоган забил головой. Это базовые вещи, которые надо делать правильно на этом стадионе.
Второй пропущенный гол – явный фол, потому что Чемберса били по лицу. Что было после того, как мы пропустили после красной карточки, вы знаете. Со стороны Джаки было быстрое действие, он пытался убрать ногу, и судья решил, что это красная карточка.
Перед вторым таймом я был обеспокоен, ведь морально это довольно сложно принять. После третьего гола надо играть еще 60 минут с 10 игроками против лучшей команды лиги. Можно опуститься, ситуация могла негативно повлиять на язык тела и отношения друг к другу, но я подобного не замечал».
«Арсенал» впервые за 67 лет проиграл три стартовых матча подряд.
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