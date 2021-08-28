«Манчестер Сити» с Зинченко разнес «Арсенал»
Артета лишь один раз из шести встреч не проиграл Гвардиоле
Тренер «Арсенала» был помощником Пепа в «Манчестер Сити»
17:05
Фото: Sky Sports
«Арсенал» был разгромлен «Манчестер Сити» (0:6) в матче АПЛ.
Тренер лондонцев Микель Артета проиграл Хосепу Гвардиола пять матчей из шести. Единственная победа случилась 18 июля 2020 года в полуфинале Кубка Англии.
Очередное поражение случилось накануне.
Артета ранее был помощником Гвардиолы в «Ман Сити». В 2019-м году он был назначен тренером лондонцев.
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