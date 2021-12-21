«Арсенал» выиграл третий матч подряд, разгромив «Лидс»
Артета: «Мартинелли не боится рисковать – это то, что мне в нем нравится»
Наставник – о 20-летнем форварде «Арсенала»
15:59
Микель Артета / фото - Getty Images
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в интервью порталу Sky Sports высоко оценил игру молодого форварда команды Габриэла Мартинелли, который отметился голевым дублем в последнем матче «канониров» против «Лидса» (4:1).
«Он невероятно усердно тренируется, всегда готов делать больше, и он не боится рисковать – это то, что мне в нем нравится.
Конечно, невозможно постоянно играть на максимуме, это не очень эффективно, потому что ты выгоришь через несколько минут и затем просто будешь бегать по полю, неправильно читая разные ситуации. Габи в этом плане прогрессирует. Мы хотим, чтобы он так продолжал, при этом не теряя страсти, энергии и способности влиять на игру».
Напомним, «Арсенал» заинтересован в покупке талантливого форварда бразильского «Интернасьонала».
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