Артета: «Мартинелли не боится рисковать – это то, что мне в нем нравится»

Микель Артета / фото - Getty Images

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в интервью порталу Sky Sports высоко оценил игру молодого форварда команды Габриэла Мартинелли, который отметился голевым дублем в последнем матче «канониров» против «Лидса» (4:1).

Конечно, невозможно постоянно играть на максимуме, это не очень эффективно, потому что ты выгоришь через несколько минут и затем просто будешь бегать по полю, неправильно читая разные ситуации. Габи в этом плане прогрессирует. Мы хотим, чтобы он так продолжал, при этом не теряя страсти, энергии и способности влиять на игру».