Артета: «Контролировали игру до первого гола»
Артета: «Могу лишь сказать фанатам «спасибо за все»
«Манчестер Сити» не оставил шансов «Арсеналу», забив пять мячей
28 августа 22:58
Микель Артета / Фото - Getty Images
Главный тренер «Арсенала» Миккель Артета рассказал, ощущает ли он свою вину в разгромном поражении от «Манчестер Сити» в матче третьего тура АПЛ (0:5). Слова специалиста передает Football.London.
Я всегда был своим главным критиком. Также всегда брал на себя ответственность за неудачи команды.
У меня критический подход к собственным решениям. Нужны правильные люди рядом. Это поможет оценивать каждый свой шаг и вносить изменения, если будет казаться, что определенные вещи следует делать иначе.
Фанатам могу сказать лишь одно: «Спасибо вам за все». Три тысячи болельщиков пришли на стадион – они были замечательными. Нам нужно ценить то, что они сегодня делали.
Артета также отметил, что «Арсенал» контролировал игру до первого гола.
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