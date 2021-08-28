Артета: «Могу лишь сказать фанатам «спасибо за все»

Микель Артета / Фото - Getty Images

Главный тренер «Арсенала» Миккель Артета рассказал, ощущает ли он свою вину в разгромном поражении от «Манчестер Сити» в матче третьего тура АПЛ (0:5). Слова специалиста передает Football.London.

У меня критический подход к собственным решениям. Нужны правильные люди рядом. Это поможет оценивать каждый свой шаг и вносить изменения, если будет казаться, что определенные вещи следует делать иначе.

Фанатам могу сказать лишь одно: «Спасибо вам за все». Три тысячи болельщиков пришли на стадион – они были замечательными. Нам нужно ценить то, что они сегодня делали.