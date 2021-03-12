Артета: «Мы постоянно давали шансы соперникам забить, хоть и доминировали»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча против «Олимпиакоса» в рамках 1/8 финала Лиги Европы для BT Sport:

Мы забили им гол, когда пытались сыграть с фланга, но в целом он был очень хорош. Мы должны перестать делать ошибки. Речь идет о том, когда вы играете в мяч: как определить, когда мы сможем это сделать.