Лига Европы. «Тоттенхэм» переиграл «Динамо» Загреб, «Арсенал» справился с «Олимпиакосом»
Артета: «Мы постоянно давали шансы соперникам забить, хоть и доминировали»
Наставник «канониров» понимает, что за такие ошибки в Лиге Европы будут наказывать
Микель Артета / Фото: UEFA
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча против «Олимпиакоса» в рамках 1/8 финала Лиги Европы для BT Sport:
Мы очень хорошо начали игру, доминировали и создали много моментов. Мы должны были забить два или три мяча в первом тайме, но мы также дали им два шанса. После этого мы поставили им цель. Мы должны прекратить совершать ошибки, потому что на таком уровне это наказуемо.
Мы забили им гол, когда пытались сыграть с фланга, но в целом он был очень хорош. Мы должны перестать делать ошибки. Речь идет о том, когда вы играете в мяч: как определить, когда мы сможем это сделать.
В следующем матче АПЛ «Арсенал» встретится с «Тоттенхэмом», который в своем матче Лиги Европы победил загребское «Динамо».
Комментарии 0