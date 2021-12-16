Артета: «Нужно показать по-настоящему хорошую игру, чтобы одержать победу над «Вест Хэмом»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал BBC победу над «Вест Хэмом» (2:0) в матче АПЛ.

Я с самого начала был доволен тем, как мы действовали, потому что мы знали, что нужно показать по-настоящему хорошую игру, чтобы одержать победу в матче с «Вест Хэмом».

Чемпионат завершится в мае. Наше положение лучше, чем прежде, но мы хотим подняться еще выше. В этой лиге пощады ждать не стоит».