«Вест Хэм» без Ярмоленко проиграл на выезде «Арсеналу»
Артета: «Нужно показать по-настоящему хорошую игру, чтобы одержать победу над «Вест Хэмом»
Тренер оценил выигрыш в дерби
09:29
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал BBC победу над «Вест Хэмом» (2:0) в матче АПЛ.
«Я очень доволен нашим выступлением. Наше отношение к делу, качество игры, которое мы продемонстрировали, – все это очень важно, поскольку влияет на настрой команды в матче против соперника, над которым тяжело доминировать.
Я с самого начала был доволен тем, как мы действовали, потому что мы знали, что нужно показать по-настоящему хорошую игру, чтобы одержать победу в матче с «Вест Хэмом».
Чемпионат завершится в мае. Наше положение лучше, чем прежде, но мы хотим подняться еще выше. В этой лиге пощады ждать не стоит».
«Арсенал» идет 4-м в таблице.
Комментарии 0