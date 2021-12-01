Артета – о грядущем противостоянии с МЮ: «Рангник – топовый тренер»

«Арсенал» встретится с манкунианцами уже завтра

Микель Артета / Фото: ВВС

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о грядущем матче с «Манчестер Юнайтед» в 14-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба «канониров».

«У наших соперников будет невероятная поддержка. У них в составе множество талантливых игроков. С тактической точки зрения нам очень сложно готовиться, потому что у «Манчестер Юнайтед» есть множество вариантов. Поэтому на текущей момент мы сосредоточены только на себе, чтобы выступить как можно лучше, чтобы выйти на игру и победить.

Рангник – это топовый тренер. Он оказал влияние не только на многих тренеров, но и на футбол в целом. Он – очень интересная личность в футбольном мире. Это очень интересное назначение».



Напомним, немецкий специалист возглавил МЮ несколько дней назад.

Онлайн трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».