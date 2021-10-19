Артета – о ничье с «Пэлас»: «Арсенал» доминировал в начале, но потерял контроль над игрой»

Микель Артета / фото - onlinearsenal.com

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».

Испанца цитирует BBC:

Второй тайм мы начали лучше, больше контролировали игру, но потом дважды потеряли мяч и получили два гола.

Вышедшие на замену футболисты сыграли потрясающе, команда не сдавалась ни на секунду. Мы могли забить даже больше.

Ляказетт вышел и два или три раза сыграл очень полезно, его действия приободрили остальных. Можно было почувствовать, что мы вот-вот забьем. Главное – мы не останавливались, верили до конца.

Я разочарован результатом, мы потеряли два очка. Но ничья намного лучше поражения».