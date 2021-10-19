Ляказетт вырвал для «Арсенала» ничью с «Кристал Пэлас»
Артета – о ничье с «Пэлас»: «Арсенал» доминировал в начале, но потерял контроль над игрой»
Наставник «канониров» подвел итоги матча с «Кристал»
09:15
Микель Артета / фото - onlinearsenal.com
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».
Испанца цитирует BBC:
«Мы хорошо начали матч, мы доминировали и действовали остро. У нас было много моментов. После гола мы потеряли самообладание и контроль над игрой. Она разбилась на отрезки. Приходилось играть в атмосфере неопределенности, глубоко обороняться.
Второй тайм мы начали лучше, больше контролировали игру, но потом дважды потеряли мяч и получили два гола.
Вышедшие на замену футболисты сыграли потрясающе, команда не сдавалась ни на секунду. Мы могли забить даже больше.
Ляказетт вышел и два или три раза сыграл очень полезно, его действия приободрили остальных. Можно было почувствовать, что мы вот-вот забьем. Главное – мы не останавливались, верили до конца.
Я разочарован результатом, мы потеряли два очка. Но ничья намного лучше поражения».
В восьмом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас».
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