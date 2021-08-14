«Арсенал» проиграл новичку АПЛ в первом матче сезона
Артета – о поражении новичку АПЛ: «Я разочарован»
«Канониры» начали сезон с крупного фиаско
09:25
Микель Артета / фото - Eurosport
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал для Sky Sports поражение от только повысившегося в классе «Брентфорда» (2:0):
«Я разочарован. Мы начали сезон против хорошего соперника. Не думаю, что мы заслуживали чего-то другого в этом матче. Конечно, это не то, как мы хотели начать сезон. Основная проблема в том, что мы не очень хорошо справились с подборами и забросами за спину защитникам. И это всё, что им было нужно, чтобы создать нам проблемы.
Разумеется, самое большое беспокойство вызывает наша игра у чужих ворот. Игроки множество раз приближались к штрафной соперников и имели достаточно хорошие возможности для продолжения атаки, но не создавали угрозы и не наносили удары. Если вы не делаете этого, то в матче английской Премьер-лиги вам не выиграть.
Мне не нужны оправдания — мы нуждаемся в игроках, но я не люблю искать крайних».
В минувшем сезоне «Арсенал» занял катастрофически низкое 8 место в чемпионате Англии и не попал даже в Лигу конференций
Напомним, «канониры» усилились 50-милионным защитником «Брайтона».
Комментарии 0