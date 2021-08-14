Артета – о поражении новичку АПЛ: «Я разочарован»

Микель Артета / фото - Eurosport

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал для Sky Sports поражение от только повысившегося в классе «Брентфорда» (2:0):

Разумеется, самое большое беспокойство вызывает наша игра у чужих ворот. Игроки множество раз приближались к штрафной соперников и имели достаточно хорошие возможности для продолжения атаки, но не создавали угрозы и не наносили удары. Если вы не делаете этого, то в матче английской Премьер-лиги вам не выиграть.

Мне не нужны оправдания — мы нуждаемся в игроках, но я не люблю искать крайних».