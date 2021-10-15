Анри: «Не уверен, что «Арсенал» движется в правильном направлении»
Артета – о возможном чемпионстве «Арсенала»: «У нас есть пример «Ливерпуля»
Главный тренер считает, что золото в АПЛ – цель «канониров»
09:54
Микель Артета / Фото: Twitter
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал глобальную цель лондонского клуба. Его слова приводит ВВС.
«Прошло уже очень много времени. Но у нас есть пример «Ливерпуля». Мы знаем, насколько долго он не становился чемпионом Англии, так что все возможно, нет ничего недостижимого. Я всегда настроен позитивно насчет возможностей добиться чего-то, реализовать мечту.
Такова должна быть наша цель. Клуб добивался успеха в прошлом, и мы хотим добиться его снова»
Сейчас «Арсенал» находится в середине турнирной таблицы АПЛ.