Артета – об Обамеянге: «Сейчас он не в заявке «Арсенала»

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал Sky Sports информацию о лишении форварда Пьера-Эмерика Обамеянга капитанской повязки.

Пришлось многое обдумать, решение было очень сложным, так что нам потребовалось какое-то время.

Мы приняли такое решение, потому что нам было больно. Мы испытываем боль до сих пор. Чтобы раны затянулись, нужно время. Сейчас Обамеянг не в заявке.

Это очень неприятная ситуация, не стоит принимать резкие решения. У нас очень сильные лидеры в команде».