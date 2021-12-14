«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки
Артета – об Обамеянге: «Сейчас он не в заявке «Арсенала»
Форварда лишили капитанской повязки
14 декабря 22:41
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал Sky Sports информацию о лишении форварда Пьера-Эмерика Обамеянга капитанской повязки.
«Думаю, заявление клуба было предельно понятным. Из-за случившегося с этим игроком мы приняли такое решение, такова наша позиция. Конечно, принимая такое решение, мы лишь хотели защитить интересы клуба.
Пришлось многое обдумать, решение было очень сложным, так что нам потребовалось какое-то время.
Мы приняли такое решение, потому что нам было больно. Мы испытываем боль до сих пор. Чтобы раны затянулись, нужно время. Сейчас Обамеянг не в заявке.
Это очень неприятная ситуация, не стоит принимать резкие решения. У нас очень сильные лидеры в команде».
Обамеянг не сыграет в ближайших матчах команды.
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