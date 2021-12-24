Артета – об отстранении Обамеянга: «Если вы не требуете уважения – можно паковать чемоданы»

Форвард нарушил дисциплину и был лишен капитанской повязки

Пьер-Эмерик Обамеянг / фото - Arsenal FC

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал для инсайдера Фабрицио Романо отстранения Пьера-Эмерика Обамеянга от тренировок с командой:

«Не пытаюсь быть диктатором. Я просто прошу уважения и верности. Это все, чего я хочу. Если вы не требуете этого на таком уровне, то можно паковать чемоданы и уходить!»

Габонец ранее был исключен из состава команды за нарушение дисциплины – форвард вернулся в расположение клуба позже назначенного срока.

Сначала форварда исключили из заявки команды, после чего отобрали капитанскую повязку.

Напомним, из-за коронавируса в «Арсенале» введут новые ограничения.