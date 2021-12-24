Никаких ресторанов. В «Арсенале» ввели жесткие ограничения
Артета – об отстранении Обамеянга: «Если вы не требуете уважения – можно паковать чемоданы»
Форвард нарушил дисциплину и был лишен капитанской повязки
09:52
Пьер-Эмерик Обамеянг / фото - Arsenal FC
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал для инсайдера Фабрицио Романо отстранения Пьера-Эмерика Обамеянга от тренировок с командой:
«Не пытаюсь быть диктатором. Я просто прошу уважения и верности.
Это все, чего я хочу. Если вы не требуете этого на таком уровне, то можно паковать чемоданы и уходить!»
Габонец ранее был исключен из состава команды за нарушение дисциплины – форвард вернулся в расположение клуба позже назначенного срока.
Сначала форварда исключили из заявки команды, после чего отобрали капитанскую повязку.
Напомним, из-за коронавируса в «Арсенале» введут новые ограничения.
Комментарии 0