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Артета – об отсутствии трансферов зимой: «Нам нужны только лучшие игроки и лучшие люди в этом клубе»

Лондонцы не смогли усилиться
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:34
Артета – об отсутствии трансферов зимой: «Нам нужны только лучшие игроки и лучшие люди в этом клубе»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему клуб никого не купил во время зимнего трансферного окна.

«У нас очень четкая позиция. Нам нужны только лучшие игроки и лучшие люди в этом клубе.

Когда мы спешим, и причины для приглашения игрока в клуб не являются убедительными, мы решаем этого не делать».


Зимой клуб хотел пригласить Душана Влаховича, но серб выбрал «Ювентус».

Напомним, из команды ушел Пьер-Эмерик Обамеянг.

Андрей Усмонов
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Теги

Арсенал Лондон Микель Артета

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