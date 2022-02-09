Обамеянг продолжит получать зарплату от «Арсенала», несмотря на расторжение контракта
Артета – об отсутствии трансферов зимой: «Нам нужны только лучшие игроки и лучшие люди в этом клубе»
Лондонцы не смогли усилиться
13:34
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему клуб никого не купил во время зимнего трансферного окна.
«У нас очень четкая позиция. Нам нужны только лучшие игроки и лучшие люди в этом клубе.
Когда мы спешим, и причины для приглашения игрока в клуб не являются убедительными, мы решаем этого не делать».
Зимой клуб хотел пригласить Душана Влаховича, но серб выбрал «Ювентус».
Напомним, из команды ушел Пьер-Эмерик Обамеянг.
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