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Артета объяснил вылет «Арсенала» из Кубка Англии от клуба из Чемпиошипа

«Канониры» покинули турнир уже на стадии 1/32 финала
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:00
Артета объяснил вылет «Арсенала» из Кубка Англии от клуба из Чемпиошипа
Микель Артета / Фото: Twitter

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о вылете своей команды от «Ноттингем Форест» (0:1) на стадии 1/32 финала Кубка Англии. Специалиста цитирует ВВС.

«Соперник одержал победу, они забили, а мы нет. Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться за это.

Я не хочу искать оправданий и жду, что команда будет играть лучше. Если ты не делаешь этого в Кубке, ты вылетаешь.

Сегодня мы не смогли обыграть «Ноттингем Форест» в гостях и не показали тот уровень, который необходим для победы.

Это командная проблема, сегодня у нас ничего не получилось».


Напомним, в турнирной таблице АПЛ «Арсенал» на своем любимом 4-м месте.


Петр Приходько
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Теги

Арсенал Лондон Микель Артета Ноттингем Форест

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