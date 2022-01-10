Артета объяснил вылет «Арсенала» из Кубка Англии от клуба из Чемпиошипа

Микель Артета / Фото: Twitter

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о вылете своей команды от «Ноттингем Форест» (0:1) на стадии 1/32 финала Кубка Англии. Специалиста цитирует ВВС.

Я не хочу искать оправданий и жду, что команда будет играть лучше. Если ты не делаешь этого в Кубке, ты вылетаешь.

Сегодня мы не смогли обыграть «Ноттингем Форест» в гостях и не показали тот уровень, который необходим для победы.

Это командная проблема, сегодня у нас ничего не получилось».