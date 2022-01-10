«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, проиграв команде из Чемпионшипа
Артета объяснил вылет «Арсенала» из Кубка Англии от клуба из Чемпиошипа
«Канониры» покинули турнир уже на стадии 1/32 финала
10:00
Микель Артета / Фото: Twitter
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о вылете своей команды от «Ноттингем Форест» (0:1) на стадии 1/32 финала Кубка Англии. Специалиста цитирует ВВС.
«Соперник одержал победу, они забили, а мы нет. Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться за это.
Я не хочу искать оправданий и жду, что команда будет играть лучше. Если ты не делаешь этого в Кубке, ты вылетаешь.
Сегодня мы не смогли обыграть «Ноттингем Форест» в гостях и не показали тот уровень, который необходим для победы.
Это командная проблема, сегодня у нас ничего не получилось».
Напомним, в турнирной таблице АПЛ «Арсенал» на своем любимом 4-м месте.
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