Артета потерял доверие «Арсенала»

У тренера есть несколько матчей на исправление ситуации

Фото: Arsenal

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета находится под угрозой увольнения.

Испанец потерял доверие большинства в руководстве команды. В ближайшее время он может потерять работу, сообщает The Telegraph.

«Арсенал» разочарован стартом команды в АПЛ. Лондонцы без шансов уступили в двух матчах, один из которых – новичку АПЛ.

У Артеты есть пять матчей на исправление ситуации. Любое поражение может стать последней игрой для тренера во главе команды.