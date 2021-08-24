Лондон – синий! Лукаку своим голом в дебюте принес «Челси» победу над «Арсеналом»
Артета потерял доверие «Арсенала»
У тренера есть несколько матчей на исправление ситуации
08:31
Фото: Arsenal
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета находится под угрозой увольнения.
Испанец потерял доверие большинства в руководстве команды. В ближайшее время он может потерять работу, сообщает The Telegraph.
«Арсенал» разочарован стартом команды в АПЛ. Лондонцы без шансов уступили в двух матчах, один из которых – новичку АПЛ.
У Артеты есть пять матчей на исправление ситуации. Любое поражение может стать последней игрой для тренера во главе команды.
Комментарии 0