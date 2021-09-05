Артета: «Могу лишь сказать фанатам «спасибо за все»
Артета продолжит работу в «Арсенале»
Руководство аристократов намерено дать время испанскому наставнику
11:22
Микель Артета / Фото - vbetnewsСпортивный директор «Арсенала» Эду прокомментировал последние результаты лондонской команды.
Цитирует бразильца AS.
«Фанаты еще не видели команду, когда все здоровы и играют вместе. Мы бы хотели, чтобы болельщики смотрели на команду в более широком контексте, а не только на денежные траты. Мы подписали шесть игроков в возрасте до 23 лет. А это многое значит с точки зрения планирования. Как правило, болельщики смотрят на происходящее лишь в контексте одного трансферного окна. Я бы хотел, чтобы мы смотрели на более объемную картину. Хотелось бы, чтобы у Артеты был более сильный состав. Однако еще ему нужно дать больше времени».
Напомним, что «Арсенал» стартовал в АПЛ с трех поражений подряд.
Ранее сообщалось, что Артета находится под угрозой увольнения.
Комментарии 0