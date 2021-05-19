«Арсенал» неожиданно переиграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
Артета сообщил об уходе Давида Луиса из «Арсенала»
Защитник покинет команду
19 мая 10:45
Давид Луис / Фото: Sky Sports
Защитник «Арсенала» Давид Луис покинет команду в конце сезона.
Это подтвердил тренер лондонцев Микель Артета в комментарии пресс-службе клуба.
«Мы очень любим и ценим Давида Луиса, поэтому я просто хочу сказать ему спасибо и пожелать удачи в следующей главе его карьеры. Зная Давида, уверен, что у него будет еще много новых достижений, и в будущем он так или иначе будет связан с футболом».
Луис провел в «Арсенала» два сезона.
Комментарии 0