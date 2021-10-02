Экс-защитник «Арсенала»: «У Артеты много знаний, он может стать новым Венгером»
Артета: «Удалось взять очко с «Брайтоном», потому что мы хорошо защищались»
«Арсенал» сумел не проиграть
2 октября 22:28
Микель Артета / Фото: Twitter
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, за счет чего его команде удалось удержать ничью в матче с «Брайтоном» (0:0) в 7-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«В первом тайме мы пытались доминировать в игре. Игроки «Брайтона» предложили нам агрессивную игру. Мы пытались сломить их прессинг, что создало проблемы, потому что было много переходов и ситуаций один на один, с которыми мы не могли справиться.
Во втором тайме мы немного улучшили свою игру и имели пару моментов, которые могли закончиться чем-то большим.
Нам удалось взять сегодня очко, потому что мы очень хорошо защищались. В остальном, я думаю, нам нужно прибавлять».