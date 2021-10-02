Артета: «Удалось взять очко с «Брайтоном», потому что мы хорошо защищались»

Микель Артета / Фото: Twitter

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, за счет чего его команде удалось удержать ничью в матче с «Брайтоном» (0:0) в 7-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Во втором тайме мы немного улучшили свою игру и имели пару моментов, которые могли закончиться чем-то большим.

Нам удалось взять сегодня очко, потому что мы очень хорошо защищались. В остальном, я думаю, нам нужно прибавлять».