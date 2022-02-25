Артета: «В мае «Арсенал» хочет бороться за топ-4»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал BBC о цели команды на оставшуюся часть сезона.

И пусть сегодня мы не знаем, насколько эти три очка окажутся важными в будущем, но мы осознаем важность побед, и, конечно, на своем поле мы должны выступать особенно хорошо.

Мы хотим, чтобы в конце мая мы боролись за места в топ-4. Нужно просто показывать стабильную игру, правильно готовиться и верить, что результат придет».