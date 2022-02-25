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Артета: «В мае «Арсенал» хочет бороться за топ-4»
Тренер – о цели команды на этот сезон
11:50
Фото: BBC
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал BBC о цели команды на оставшуюся часть сезона.
«Когда уступаешь по ходу матча 0:1, но в итоге выигрываешь – осознаешь всю значимость победы. Против «Вулвс» играть крайне тяжело, но мы добились чрезвычайно важного результата.
И пусть сегодня мы не знаем, насколько эти три очка окажутся важными в будущем, но мы осознаем важность побед, и, конечно, на своем поле мы должны выступать особенно хорошо.
Мы хотим, чтобы в конце мая мы боролись за места в топ-4. Нужно просто показывать стабильную игру, правильно готовиться и верить, что результат придет».
«Арсенал» идет 5-м в таблице АПЛ. До 4-го места команду отделяет 1 очко.
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