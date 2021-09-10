Артета: «За последние 2-3 года у нас сменилось почти 30 игроков»

Фото: Arsenal

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал Sky Sports о планах клуба и о последних результат команды.

Мы все пытаемся создать, построить этот проект, очевидно, под руководством владельцев. Мы верим в этот проект, и мы должны его реализовать. Мы все берем на себя ответственность, потому что мы все участвовали в принятии решения.

Теперь мы должны заставить проект работать. Сложность футбола в том, что есть желание построить среднесрочный, долгосрочный проект с немедленными результатами.

И мы должны принять это, потому что в футболе нет другого пути. Нужно добиваться результата, и мы готовы к этому».