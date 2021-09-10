Конте в «Арсенале» не будет
Артета: «За последние 2-3 года у нас сменилось почти 30 игроков»
Тренер отметил, что «Арсеналу» потребуется время
10:23
Фото: Arsenal
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал Sky Sports о планах клуба и о последних результат команды.
«Мы пытались объяснить суть проекта, те решения, которые мы приняли за последние несколько месяцев, во время трансферного окна. За последние 2-3 года у нас сменилось почти 30 игроков.
Мы все пытаемся создать, построить этот проект, очевидно, под руководством владельцев. Мы верим в этот проект, и мы должны его реализовать. Мы все берем на себя ответственность, потому что мы все участвовали в принятии решения.
Теперь мы должны заставить проект работать. Сложность футбола в том, что есть желание построить среднесрочный, долгосрочный проект с немедленными результатами.
И мы должны принять это, потому что в футболе нет другого пути. Нужно добиваться результата, и мы готовы к этому».
«Арсенал» идет последним в таблице после 3-х туров. У команды 0 забитых мячей.
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