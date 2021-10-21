Четыре результативных действия Бензема и хет-трик Асенсио помогли «Реалу» разбить «Мальорку»
Асенсио намерен вернуть себе место в составе «Реала»
Испанец не покинет мадридский клуб зимой
21:42
Марко Асенсио / Фото - readfootball.comХавбек Марко Асенсио не желает покидать «Реал» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает ABC.
Испанец намерен проявить себя и вернуть место в составе.
Соглашение игрока рассчитано до 2023 года. Будущее Марко будет решаться летом следующего года, сам он хотел бы продлить контракт с клубом.
Асенсио в текущем сезоне всего дважды выходил на поле в стартовом составе «сливочных».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в услугах Асенсио.
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