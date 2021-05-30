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Аспиликуэта: «Канте – лучший полузащитник мира. Он выиграл ЧМ, теперь ЛЧ, но все равно остается скромным человеком»

Капитан «Челси» расхвалил своего одноклубника
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:17
Аспиликуэта: «Канте – лучший полузащитник мира. Он выиграл ЧМ, теперь ЛЧ, но все равно остается скромным человеком»
Тема дня
Фото: Twitter

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта высказал мнение о своем одноклубнике Н’голо Канте. Его слова приводит Goal.

«Да, это действительно так, он лучший полузащитник мира. Он делает все, дает огромную энергию. Я не знаю, сколько отборов он сделал в этом матче. Он прекрасно двигает мяч вперед, покрывает огромные пространства.

Играть с ним рядом – это особенные ощущения. Конечно, нам его не хватает, когда он не выходит на поле. Он выиграл чемпионат мира, а теперь еще и Лигу чемпионов, но все равно остается скромным человеком.

Я очень рад за него. Канте – огромная часть этой команды. Я очень рад, что мы уже несколько лет играем рядом»


Они снова сделали это спустя 9 лет. Церемония награждения «Челси» после победы в ЛЧ.


Петр Приходько
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Теги

Челси Манчестер Сити Сесар Аспиликуэта Н'голо Канте

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