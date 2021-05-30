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Аспиликуэта: «Удивительно, что спустя 9 лет выпадает такой шанс»
«Челси» снова выиграл Лигу чемпионов
12:56
Фото: Twitter
Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта высказался о победе своей команды в финале Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Много эмоций. У нас был тяжелый сезон, но мы завершили его наилучшим возможным образом. Заслуженно. Вся команда, подготовка со стороны тренерского штаба, весь клуб – все проделали невероятную работу.
Когда играешь за такой клуб, как «Челси», всегда смотришь в будущее. Мы празднуем, мы чемпионы, но это пройдет, и мы хотим бороться за победу во всех турнирах. Рад, что сегодня поднял трофей, которого не хватало в моей коллекции.
Я вчера сказал, что с гордостью выведу команду на поле, но что хочу гордиться еще сильнее. Удивительно, что спустя девять лет выпадает такой шанс. Спасибо всем партнерам по команде и всем в клубе. Мы сделали это. Конечно, я счастлив».
Они снова сделали это спустя 9 лет. Церемония награждения «Челси» после победы в ЛЧ
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