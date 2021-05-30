Аспиликуэта: «Удивительно, что спустя 9 лет выпадает такой шанс»

Фото: Twitter

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта высказался о победе своей команды в финале Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Когда играешь за такой клуб, как «Челси», всегда смотришь в будущее. Мы празднуем, мы чемпионы, но это пройдет, и мы хотим бороться за победу во всех турнирах. Рад, что сегодня поднял трофей, которого не хватало в моей коллекции.

Я вчера сказал, что с гордостью выведу команду на поле, но что хочу гордиться еще сильнее. Удивительно, что спустя девять лет выпадает такой шанс. Спасибо всем партнерам по команде и всем в клубе. Мы сделали это. Конечно, я счастлив».