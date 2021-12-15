Ассист Безуса не спас «Гент» от поражения «Мехелену» Шведа

В матче было забито семь голов

Фото: Gent

«Мехелен» в матче 19 тура чемпионата Бельгии обыграл дома «Гент».

Команды забили семь мячей на двоих. «Мехелен» все же оказался сильнее, забив четыре гола. «Гент» не смог спасти встречу, несмотря на ассист Романа Безуса, отыгравшего 79 минут. Это его второй ассист в сезоне.

Столько же отыграл за «Мехелен» Марьян Швед, но он результативными действиями не отметился.

Благодаря победе, «Мехелен» сравнялся по очках с «Гентом» в таблице. У обеих команд по 30 и делят они 6-7 место.