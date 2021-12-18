Ассист Кравца помог хихонскому «Спортингу» обыграть «Ибицу»

Также в матче принял участие другой украинец

Фото – Спортинг Хихон

В 21-м туре испанской Сегунды хихонский «Спортинг» на выезде переиграл «Ибицу».

Защитник Василий Кравец оформил результативную передачу на Айтора Гарсию. Окончательный же счет установил Джурджевич.

Украинец провел на поле весь матч. А, вот, его соотечественник Богдан Милованов вышел на замену лишь на 88-й минуте.

«Спортинг» отстает от зоны плей-офф на четыре очка, занимая десятую строчку.

Сегунда, 21 тур

«Ибица» – «Спортинг» Хихон 0:2

Голы: Айтор Гарсия, 14, Джурджевич, 46

«Ибица»: Парреньо, Гальвес, Гольдар (Грима, 46), Фернандес, Давид Морильяс, Молина (Аппен, 68), Хави Перес, Вилльяр (Богуш, 82), Кастель, Альварес (Герреро, 69), Сенитагойя (Лара, 46).

«Спортинг»: Мариньо, Росас (Милованов, 88), Вальенте, Беррокаль, Кравец, Вильяльба (Кампос, 90), Диас, Начо Мендес (Борха Лопес, 88), Родригес, Джурджевич, Айтор Гарсия (Грагера, 60).

Предупреждения: Кастель, Гольдар, Альварес, Вилльяр – Беррокаль