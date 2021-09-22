Ассист Малиновского принес «Аталанте» победу над «Сассуоло»

Все мячи были забиты в первом тайме

Фото: Atalanta

«Аталанта» в матче 5 тура Серии А дома обыграла «Сассуоло».

Все три мяча были забиты в первом тайме. Открыл счет Госенс с передачи Малиновского в начале матче, а позже второй мяч забил Дзаппакоста.

Перед перерывом гости отыграли один мяч, усилиями Берарди, но на этом голы закончились. Им не удалось сравнять счет.

Кроме голевой передачи на счету Малиновсокго и желтая карточка.

Серия А. 5-й тур:

«Аталанта» – «Сассуоло» 2:1

Голы: Госенс, 3, Дзаппакоста, 37 — Берарди, 44

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста (Мэле, 69), Толои, Джимсити, Демирал, Госенс (Песселлья, 69), де Рон, Пессина (Пашалич, 84), Копмейнерс, Малиновский (Иличич, 63), Сапата (Пикколи, 84).

«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Бога (Распадори, 60), Маньянелли (Харруи, 60), Фраттези (Лопес, 82), Траоре (Джуричич, 67), Берарди, Дефрель (Скамакка, 82).