Голевая передача Зинченко помогла «Манчестер Сити» разгромить «Ньюкасл»
Ассист, но не лучшая оценка. Зинченко получил свой балл за матч с «Ньюкаслом»
«Манчестер Сити» разнес соперника
08 мая 22:58
Фото: Getty Images
Авторитетный портал WhoScored оценил действия латераля «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче с «Ньюкаслом» (5:0).
Зинченко получил оценку 7,3 – одна из худших в команде.
Отметим, что Зинченко отдал голевую передачу в этом матче, отыграв все 90 минут.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» мчится к «золоту».
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