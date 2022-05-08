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Ассист, но не лучшая оценка. Зинченко получил свой балл за матч с «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» разнес соперника
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08 мая 22:58
Ассист, но не лучшая оценка. Зинченко получил свой балл за матч с «Ньюкаслом»
Фото: Getty Images

Авторитетный портал WhoScored оценил действия латераля «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче с «Ньюкаслом» (5:0).

Зинченко получил оценку 7,3 – одна из худших в команде.

Отметим, что Зинченко отдал голевую передачу в этом матче, отыграв все 90 минут.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» мчится к «золоту».

Петр Приходько
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Теги

Александр Зинченко Ньюкасл Манчестер Сити

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