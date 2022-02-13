Ассист Пластуна помог «Лудогорцу» разгромить соперника и оторваться на 5 очков от ближайшего преследователя

Команда украинца стремится к чемпионству

Игорь Пластун / Фото - Лудогорец

В перенесенном матче четвертого тура чемпионата Болгарии «Лудогорец» на выезде разгромил «Арду».

Защитник Игорь Пластун отметился ассистом на Сантану в моменте с третьим голом. Украинец провел на поле весь матч. В текущем сезоне у центрбека гол и результативная передача.

Примечательно, что все мячи были забиты в первом тайме. Также отличились Сотириу, Калу и Шоу.

«Лудогорец», по крайней мере временно, оторвался от софийского ЦСКА во главе турнирной таблицы на пять очков.

Чемпионат Болгарии, 4 тур

«Арда» – «Лудогорец» 0:4

Сотириу, 7, Калу, 12, Сантана, 23, Шоу, 39