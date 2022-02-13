Буяльский: «Лудогорец» оказался самым интересным соперником на сборе»
Ассист Пластуна помог «Лудогорцу» разгромить соперника и оторваться на 5 очков от ближайшего преследователя
Команда украинца стремится к чемпионству
13 февраля 16:23
Игорь Пластун / Фото - Лудогорец
В перенесенном матче четвертого тура чемпионата Болгарии «Лудогорец» на выезде разгромил «Арду».
Защитник Игорь Пластун отметился ассистом на Сантану в моменте с третьим голом. Украинец провел на поле весь матч. В текущем сезоне у центрбека гол и результативная передача.
Примечательно, что все мячи были забиты в первом тайме. Также отличились Сотириу, Калу и Шоу.
«Лудогорец», по крайней мере временно, оторвался от софийского ЦСКА во главе турнирной таблицы на пять очков.
Чемпионат Болгарии, 4 тур
«Арда» – «Лудогорец» 0:4Голы: Сотириу, 7, Калу, 12, Сантана, 23, Шоу, 39
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